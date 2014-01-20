中石化控股股东继续在二级市场增持A股股份

公告显示，截止上周五，中石化集团在增持实施期间已在二级市场累计增持中石化A股约1.73亿股，约占总股本的0.149%。资料显示，自去年11月16日上次公告日起，中石化近期又增持了4,656.6万股，估计耗资约2亿元人民币。