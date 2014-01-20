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中国财经 | 2014年 1月 20日 星期一 09:03 BJT

中石化控股股东继续在二级市场增持A股股份

路透上海1月20日 -亚洲第二大炼油商--中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)周一公告称，其控股股东中国石油化工集团公司近期继续在二级市场增持A股股份。

公告显示，截止上周五，中石化集团在增持实施期间已在二级市场累计增持中石化A股约1.73亿股，约占总股本的0.149%。资料显示，自去年11月16日上次公告日起，中石化近期又增持了4,656.6万股，估计耗资约2亿元人民币。

中石化集团去年11月5日曾宣布，拟于未来12个月内在二级市场增持中石化股份，累计增持比例不超过总股本的2%。

中国石化A股上周五收在4.66元，该股在1月6日创下逾两个月盘中低点4.3元后，股价已稳步攀升。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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