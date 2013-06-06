中石化旗下Addax石油公司与加蓬因油田产生纠纷--消息

* Addax在美国和通过国际仲裁解决纠纷

* 加蓬曾警告Addax可能失去牌照

* 非洲对中国项目的热情减退

路透日内瓦6月5日 - 消息人士称，中石化(600028.SS)旗下的Addax Petroleum因油田问题与加蓬产生司法纠纷。双方的索赔和反索赔总额超过10亿美元。

该案进一步引发非洲对中国在资源行业投资的热情是否正在减退的疑问。此前，中国在加蓬的一个铁矿石项目被搁置审查，在赞比亚煤矿产业的三张牌照被吊销。

加蓬在2011和2012年对石油产业进行了审计。加蓬日产石油约24万桶，石油占这个中非国家出口收入的80%。

根据加蓬国家石油公司的网站，1月该国石油部将Obangue油田开采权从Addax转给刚成立两年的加蓬石油公司。

加蓬石油部高官在5月评论这起纠纷时称，Addax未缴纳关税并违反其他法律，有可能丧失在该国运营的牌照。加蓬曾是法国殖民地。

Addax方面的消息人士之前曾否认加蓬的指责，不过该公司发言人未就本文置评。

了解Addax策略的消息人士称，该公司在进行反击，希望保护在该国的其他权益。Addax在加蓬有五块油田，还有其他勘探活动，约占中石化海外原油产量的大约三分之一。

另一位消息人士称，Addax在巴黎的国际商会仲裁院向加蓬索赔3.3亿美元，加蓬则提出7.8亿美元的反索赔。仲裁院书记处的一位官员拒绝确认案件细节。

“Addax指责加蓬不续签其经营Obangue油田的牌照，”代理加蓬政府的律师事务所Betto Seraglini的合伙人Jean-Georges Betto称。

“加蓬认为Addax未依照合同对石油收入和成本给出合理说明，这是我们提出巨额反索赔的原因，”他并称。

加蓬能源部长Wenceslas Mamboundou的一位顾问拒绝对本案置评。

Ecobank的油气研究主管Rolake Akinkugbe表示，recover很难要回油田。

“加蓬国家石油公司已经进行生产，而且从油田产生了现金流，这可能增加了Addax要回油田的难度，”Akinkugbe称。

美国国务院2013年的加蓬投资环境报告显示，Addax是在加蓬遇到麻烦的第二家中国公司，之前中国机械设备工程股份(1829.HK)的Belinga铁矿石项目被搁置，并进行了长达一年的审计。

美国国务院的报告还显示，其他在加蓬运营的公司也面临审计问题，其中包括法国的道达尔(TOTF.PA)和Perenco。

道达尔未对置评要求做出回复，Perenco拒绝置评。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉/石冠兰)

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