中石化与阿里云合建云平台 升级部分传统石化业务--报载

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海4月21日 - 中国证券报周二报道，阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里云与中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)将展开技术合作，中国石化将借助阿里巴巴在云计算、大数据方面的技术优势，对部分传统石油化工业务进行升级，打造多业态的商业服务新模式。
另外，针对“阿里收购中国石化5,000座加油站，试水能源O2O”的传闻，阿里云有关人士予以了否认。
从去年12月开始，阿里巴巴与中国石化展开云平台建设合作，搭建在阿里云上的石化专有云已在今年2月份开通，并开始承载电商等业务系统。报导指出，采用阿里云技术的石化自建云预计将在5月份启用。
中国石化董事长傅成玉3月底曾表示，要实现工业化信息化融合，首先需要建立一个统一、集成、共享的包括云计算大数据平台、物流平台、客户管理平台、支付平台在内的信息化大平台、大系统。其中，建设统一的云平台和大数据平台，以及IT运维、移动应用系统，是中石化今年的六大任务之一。
银河证券分析师预计，2015年，中国石化将会把化工产品的销售搬到网上，成立化工电商交易平台，中国石化将成为化工电商的“京东”(JD.O)。
中国石化是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，是世界第四大乙烯生产商。目前，中国石化年物流运作量达到1,500万吨以上，在全国范围内建设及租赁有70余个中转仓库，拥有4,500辆铁路槽车，在长江沿线拥有四个独立自有液体罐区和码头，总罐容达32万立方，物流服务的范围可以延伸到全国。
2014年2月，中国石化在央企中率先启动混合所有制改革，中国石化以旗下销售公司为平台，引入民营和社会资本，发展混合所有制经营。石化销售公司引入的投资者包括腾讯(0700.HK)、复星(0656.HK)、新奥能源(2688.HK)、顺丰等不同行业的知名公司。
海通证券分析师指出，中国石化销售公司混改的最大优势在于遍布全国的3万余座加油站，依托3万余个销售终端发展包括汽车金融、汽车后市场在内的非油品业务，依托几千万张加油卡、易捷网发展大数据、电商业务，将是公司在非油品业务方面拓展的主要方向。
该分析师指出，目前非油品业务在销售公司盈利构成中的占比不足1%，而国外成熟市场上非油品业务在加油站盈利中的占比可达到近30%，因而“我们认为中国石化销售公司非油品业务还有很大发展空间，与包括阿里在内的企业合作也会有很大的想象空间。”
阿里云总裁胡晓明也透露，“双方将积极探讨在物联网、车联网、金融支付、电商、O2O等多个领域的合作可能。”（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。