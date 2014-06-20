中石油生产经营、企业决策和内部管理中存在问题--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布中国石油天然气集团公司2012年度财务收支审计结果显示，中石油集团在生产经营、内部管理等方面存在一些问题，有的管理人员还涉嫌严重违法违纪，企业重大经济决策中也存在的问题。

审计报告显示，中石油集团所属10家单位存在当期天然气销售收入计入次年、盘盈成品油未冲减管理费用等问题，导致2012年少计利润6.03亿元人民币。所属抚顺石化分公司投资22.35亿元的热电厂扩建项目未经核准，且使用工艺不成熟导致8,751万元国有资产面临损失。

审计发现，至2012年底，中石油集团未按规定将3.52亿元国拨资本性财政资金，转为对中国石油天然气股份有限公司(601857.SS) (0857.HK)的委托贷款。

在执行国家经济政策和企业重大经济决策中存在的问题包括：所属西南油气田分公司违规向向华油天然气广安有限公司LNG项目供应天然气；所属公司收购的加油站证照不齐全；超过最高限价销售成品油等。

所属西南油气田分公司龙岗天然气试采工程未按规定程序实施，并在无法达到预期目标的情况下继续追加投资，该项目2006年至2013年6月间产气量持续下降。

中石油股份公司(601857.SS) (0857.HK) 于2007年12月与外方合作开发的川东北高含硫天然气项目至2013年6月仍未完工投产，一直未能实现2009年天然气首次投产的预期目标。

**内部管理问题多多**

审计发现，所属中石油北燃（锦州）燃气有限公司未按规定报经上级公司批准，即开工建设龙栖湾燃气工程，至2013年6月已完成投资686.42 万元。

2006年11月至2013年7月，所属抚顺石化分公司等九家单位部分工程建设和物资采购未按规定公开招标，涉及合同金额260.35亿元，其中工程建设238.51亿元、物资采购21.84亿元。

2009年至2012年11月，所属抚顺石化房地产综合开发股份有限公司超资质开发房地产项目，并用已被政府收回的土地使用权作抵押违规融资2.5亿元。

至2013年6月，所属抚顺石化分公司已建成的石油二厂天然气利用改造和洗化厂天然气利用改造项目，由于配套管道建设进度慢等无法投用，涉及投资1.38亿元；西北销售分公司2011年接管的11个储油罐（容量26 万立方米）一直闲置。

在资金和金融业务管理方面，所属吉化集团公司未经中石油集团批准向其控股公司出借资金，2012年5月形成损失1.52亿元。

所属昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行因贷前审核不严、贷后管理不到位，发放给新疆天盛实业有限公司的贷款本息5.7亿元，至2013年7 月全部面临损失风险。

此外，在资产、产权、股权管理方面以及油气销售等方面也审计出诸多问题。所属昆仑信托有限责任公司对其与有关自然人和企业共同设立的合伙企业的财务支出监管不到位，致使合伙企业的执行合伙人虚列咨询费支出2,700万元等等。

此次审计署重点审计了中石油集团总部及西南油气田分公司、抚顺石化分公司、东北销售分公司、中油资产管理有限公司等20个所属企业。

浏览审计报告，请点选 here. （完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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