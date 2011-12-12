中石化有意购BG旗下巴西油田部分股益--消息

路透里约热内卢12月8日电---消息人士称,在有意购买英国BG GroupBG.L在巴西一些最有前景海洋石油产区的企业中,中石化较受青睐.这一快速发展的地区拥有充足的石油储量,据信足以向中国供应15年.

分析师称,基於此前在这一区域的收购案例,竞购赢家可能需要为BG这些权益支付200亿美元或更多.

知悉谈判内容的消息人士对路透表示,英国BG将在未来数周宣布出售旗下巴西石油部门的一部分,而中石化是领先的候选买家.

BG拒绝发表评论,但一位接近BG的消息人士称,一个中国买家可能将赢得这笔交易,不过他拒绝证实就是中石化.

接近中国石化集团公司海外收购计划的一位中国石油官员表示他不知情.中国石化集团公司是亚洲最大炼油企业中国石化(600028.SS) (0386.HK) (SNP.N)的母公司.

消息人士称,中石化把同样对这块油田感兴趣的巴西国有企业Petrobras (PETR4.SA)排挤出去显示出,後者高达2,250亿美元的商业计划已使其无力与对手竞争.

"他们(BG)为这些权益要价非常高,"消息人士称,"Petrobras的现金流由於其商业计划本已承受着(非常巨大的)压力,因此难以竞争."

如果中国石化集团公司胜出,那麽它将拥有这个"超大"海洋油田的一部分,油田所在区域据信储藏着500亿桶石油,以目前的消费水平计算,足以满足全中国15年以上的需求.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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