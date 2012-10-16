中石化或收购北控集团所持中国燃气股份--麦格理

路透香港10月16日电---投行麦格理的报告称,市场观望中国燃气(0384.HK)落实其与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的战略合作细节,包括组建合资公司,并认为中石化有可能会向北控集团收购其所持的中国燃气股份.

报告指出,对中国燃气而言,与中石化的战略合作可以为公司提供更强的协同效应以及改善公司管治形象,风险在於向中石化发行股份对现有股东持股带来摊薄效应.

"不过我们认为,中石化有可能透过资产置换方式或者向北控集团收购其持股,来获取更多中国燃气股份."麦格理分析师Adam Worthington在其报告中称.

中石化与新奥能源(2688.HK)周一宣布不再继续对中国燃气历时10个月的收购,因先决条件尚未达成.未几,中国燃气就宣布与中石化单独签订战略合作框架协议.

多家投行的报告称,中国燃气与中石化的战略合作协议不具法律约束效力,因此会观望两家公司能否落实合作细节,暂不调整评级或目标价.

截至10月8日为止,北京控股(0392.HK)母公司北控集团、富地石油FOOI.L以及韩国SK E&S分别持有中国燃气19.62%、18.45%以及12.65%的股份.其中富地石油的持股包括富地石油与中国燃气董事总经理刘明辉的合资公司以及刘明辉的个人持股.

另一家投行高盛亦指出,中国燃气与中石化具体落实合作细节,是中国燃气获得重估价值的关键因素.该行现时维持中国燃气为"中性"及目标价每股4港元.

中国燃气周二收跌4.19%,报4.12港元;而并购同业失败的新奥能源则升2.83%,报32.75港元.

德意志银行的报告称,新奥能源因计划收购中国燃气而面临的债务风险阴霾现已消除,相信新奥能源可以利用现时较高的现金水平来降低债务,并会获得国际信贷评级机构肯定其评级.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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