习近平考察爆燃事故抢险 要求深查油气管网

路透上海11月25日 -新华社周日报道称，中国国家主席习近平在青岛黄岛经济开发区考察输油管线泄漏引发爆燃事故抢险工作时指出，要继续开展安全生产大检查，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。

11月22日上午，山东青岛黄岛经济开发区中石化(600028.SS)黄潍输油管线泄漏引发重大爆燃事故，造成的死亡人数增至52人，为年内最严重的工业事故之一。

习近平前往青岛看望慰问伤员，考察抢险工作。

中石化发布公告称，正积极配合青岛输油管道爆燃事故调查工作，目前公司生产经营稳定，成品油市场供应稳定。

新华社报道称，习近平指出，要继续开展安全生产大检查。

习近平称：“要采用不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场，暗查暗访，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。”

习近平表示，对这次事故要抓紧调查处理，依法追究相关人员责任，并要求对遇难者亲属进行赔偿。（完）

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