习近平考察爆燃事故抢险 要求深查油气管网

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月25日 - 新华社周日报导称，中国国家主席习近平在青岛黄岛经济开发区考察输油管线泄漏引发爆燃事故抢险工作时指出，要继续开展安全生产大检查，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。
11月22日上午，山东青岛黄岛经济开发区中石化 黄潍输油管线泄漏引发重大爆燃事故，造成的死亡人数增至52人，为年内最严重的工业事故之一。
习近平前往青岛看望慰问伤员，考察抢险工作。
中石化发布公告称，正积极配合青岛输油管道爆燃事故调查工作，目前公司生产经营稳定，成品油市场供应稳定。
新华社报导称，习近平指出，要继续开展安全生产大检查。
习近平称：“要采用不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场，暗查暗访，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。”
习近平表示，对这次事故要抓紧调查处理，依法追究相关人员责任，并要求对遇难者亲属进行赔偿。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。