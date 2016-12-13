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国际财经 | 2016年 12月 13日 星期二 22:19 BJT

中国石化考虑收购Gulf Keystone Petroleum--彭博

路透12月13日 - 彭博周二报道，中国石化(600028.SS)(0386.HK)正在考虑收购Gulf Keystone Petroleum(GKP.L)，后者是一家专注于在伊拉克库尔德地区开采石油的公司。

彭博援引知情人士的话报道称，中国石化正在就此事与顾问公司合作，并且已经接触了Gulf Keystone。

Gulf Keystone发言人拒绝就此置评，而也未能联系到中国石化就此发表评论。

Gulf Keystone股价在1041 GMT时上涨13.5%至144.43美元。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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