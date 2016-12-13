中国石化考虑收购Gulf Keystone Petroleum--彭博

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透12月13日 - 彭博周二报道，中国石化(600028.SS)(0386.HK)正在考虑收购Gulf Keystone Petroleum(GKP.L)，后者是一家专注于在伊拉克库尔德地区开采石油的公司。
彭博援引知情人士的话报道称，中国石化正在就此事与顾问公司合作，并且已经接触了Gulf Keystone。
Gulf Keystone发言人拒绝就此置评，而也未能联系到中国石化就此发表评论。
Gulf Keystone股价在1041 GMT时上涨13.5%至144.43美元。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。