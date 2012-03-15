中石化拟择机收购集团海外油气资产

公告指出,上市公司近日已接获中国石化集团有关进一步避免同业竞争的承诺函.中石化集团承诺,将中国石化作为中石化集团油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台,未来五年内集团会将目前尚存的少量化工业务处置完毕,消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争.

鉴於目前集团与上市公司在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况,集团亦承诺,在符合届时适用法律规定、合同约定和程序要求的前提下,将该等资产转让给中国石化.