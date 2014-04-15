中石化收购俄卢克石油持有的双方合资企业50%的股权

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
* 交易价值12亿美元
* 卢克石油去年分享的石油产量为每日3万桶
路透莫斯科4月15日 -亚洲最大炼油企业--中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)斥资12亿美元购买合资伙伴俄罗斯第二大石油产生企业卢克石油(LKOH.MM)持有的双方在哈萨克斯坦的合资企业的50%股权，进一步增强中国在富油国哈萨克斯坦石油市场的地位。
卢克石油称，交易在2014年底完成后，中石化将成为双方合资企业Caspian Investment ResourcesLtd(CIR)的唯一所有人。
卢克石油2013年通过在CIR的持股分享的石油产量约为每日3万桶，而CIR控制的各类小规模油田的产量即将或已经触顶。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。