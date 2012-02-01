中石化曹妃甸原油商业储备基地投产

沪深证交所周二两融余额升13.3亿元 事隔一个月重返9000亿上方
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。
路透北京2月1日电---新华网周三称,中石化集团位於河北曹妃甸原油商业储备基地工程已正式竣工投产,可储存原油320万立方米,为中国第三大原油商业储备基地.
报导援引据曹妃甸管委会并称,曹妃甸原油商业储备基地工程於2010年5月开工,包括32座10万立方米大型浮顶原油储罐、输油泵站、消防站等工程.当地新闻网称该项目总投资达26.2亿元人民币.
报导称,随着原油商业储备基地的建成,中石化在曹妃甸建成完善的接卸、储运体系,为建设曹妃甸大型炼化基地奠定了基础.
此前有国内媒体报导称,由於国际原油价格波动剧烈,为保障国内石油供给和炼厂需求及抵御石油供应风险,中国在去年紧急扩建商业石油储备库,将在短期内使得商业石油储备再增加10%左右.
中石化集团是中石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
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