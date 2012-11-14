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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 14日 星期三 11:01 BJT

中国企业在西方收购易遇政治阻力--中石化董事长

中石化董事长傅成玉周二表示，该公司正在考虑以建立合资公司的方式来拓展发达市场，因为直接收购在西方国家政治层面遭遇阻力。他在伦敦参加石油和货币会议间隙对记者表示，希望与国际夥伴合作，并称收购外国公司并非其战略。图为中石化董事长傅成玉。 路透

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