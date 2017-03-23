中国石化收购雪佛龙南非及博茨瓦纳资产

美元从六个半月低位反弹 市场聚焦美联储会议记录
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透北京3月22日 - 中国石油化工股份有限公司(中国石化)(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)周三宣布，将花费近10亿美元收购雪佛龙(CVX.N)南非资产75%的股份及雪佛龙在博茨瓦纳的子公司，在非洲获得首个大型炼油项目。
中国石化称，所收购资产包括一个每日10万桶的开普敦炼油厂、位于德班的一个润滑油厂、820座加油站以及其他石油储存设施。
雪佛龙全球能源公司(Chevron Global Energy Inc)在公告中称，中国石化之所以中标，部分原因在于其开出的条件更优厚。
该交易有待监管部门批准。此次收购中含220家位于南非和博茨瓦纳的便利店。
中国石化称，随着中产阶级的壮大，南非的成品油需求五年来以接近5%的年平均速度上升，年消费总量已达2,700万吨左右。
上述南非资产其余25%的股权将依据南非当地法律规定，继续由当地股东持有。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
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