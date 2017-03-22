中石化收购Chevron South Africa (Proprietary)公司75%股权

路透北京3月22日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周三称，收购Chevron South Africa (Proprietary) Limited 75%股权和相关权益，以及Chevron Botswana100%股权，总交易额约为9亿美元。中石化将在5-6年的合理过渡期内逐步完成油站的品牌更替。

中石化新闻稿称，Chevron South Africa (Proprietary) Limited 其余25%股权依据当地法律规定由当地信托及基金公司持有，本次交易已在中国政府相关部门备案，并有待南非和博茨瓦纳相关监管机构审批。

“此次收购包括炼油能力500万吨/年的南非开普敦炼厂、分布于南非和博茨瓦纳的820多座加油站、220家便利店和油库配送设施，以及位于南非德班的润滑油厂”，新闻稿称，资产纵跨价值链中的炼油、油品和非油销售及润滑油业务。

中石化称，本次收购的资产分布与中石化的已有业务有较高的契合度，深化了集团在海外市场的一体化战略。收购完成后，中石化将致力于帮助企业实现炼化设施和技术提升，满足当地不断增长的对油品质量和增量的需求，助力当地石油石化产业的升级发展。

中石化并指出，将在收购完成后策划和落实最佳的品牌过渡方案，同时将与包括当地股东在内的各方合作伙伴精诚协作，延续现有的合作关系。并最大程度地保证在南非和博茨瓦纳被收购企业中当地员工的整体稳定性以及业务运行的完整性，鼓励和引导现有员工在各自的岗位上持续提供优质服务。

下一步，中石化将并继续扩大和深化与相关国家的互利合作，拓展合作领域，扩大合作规模，提高合作水平。（完）