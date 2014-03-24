中石化计划第三季完成出售油品销售业务权益 国内资本优先

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
* 中石化计划第三季完成出售油品销售业务部分权益
* 以国内资本为优先考虑
* 2017年重庆涪陵页岩气项目将建成100亿立方米产能
* 中石化盘中先跌后升，终场收涨3.62%
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路透香港3月24日 -亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周一称，计划于今年第三季完成为其油品销售业务引入战略投资者﹐其中以国内资本为优先考虑。
中石化于2月下旬宣布，将寻求出售旗下油品销售业务最多30%的股权，启动中国石化销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的计划。
该公司董事长傅成玉在记者会上表示，目前正对油品销售业务进行重组，预计新公司将于3月31日正式单独运营，相关的资产评估工作预计于6月底左右完成，之后会开展对社会资本、民营资本、外资等融资工作。
“希望融资工作于第三季结束。”他说。
他并称，募资对象主要为两类投资者，一是战略投资者，二是财务投资者，当中优先考虑能够为公司带来技术、管理、市场、新业务的战略投资者。
“最初以外资的反应最为热烈，但是因为改革就会带来红利，所以我们想优先考虑国内资本，不过我们不拒绝国外资本。”他说。
资产评估之前，中石化的油品销售业务资产值达3,000亿元人民币，倘若出售30%股权，可套现至少900亿元。分析师此前称，相信中石化很大机会利用出售所得款项用于减债，有利于公司改善财务状况。
中国政府正推动能源与电信等领域的大型国有企业引入非国有投资，以提高效率。除中石化之外，中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)此前亦表示，会继续引入民间资本，合作修建输油管道、开发非传统油气资源以及兴建石油精炼与化工综合企业。
傅成玉形容，中石化今年有两大重要战略举措，除了对下游业务进行重组和资产出售之外，另一项是页岩气进入大规模开发。
他说，公司旗下重庆涪陵页岩气项目是中国首个有商业价值的页岩气项目，估计储量达2.1万亿立方米，预计于2015年将建成50亿立方米产能规模，至2017年扩大至100亿立方米。
“涪陵页岩气项目是标准的页岩气，与美国在产的地质标准一样，具可比性。”他并称，今年年底将完成涪陵项目第三期开发方案，并预计于2017年之后公司会进一步提高页岩气的投资支出。
根据中国页岩气发展规划，于2015年前每年生产65亿立方米的页岩气，于2020年前生产600-1,000亿立方米。
另外，傅成玉称，公司无计划发行优先股集资。
中石化此前公布，2013年度净利按年上升3.5%，大致符合市场预期惟第四季盈利下滑，令早盘初段股价受压，曾跌1.7%，其后随大市上升，终场收涨3.62%，报6.87港元。其A股则跌0.38%，报5.22元人民币。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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