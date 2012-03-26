中石化称收购中国燃气付出“市场公允价格”

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港3月26日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周一称,收购中国燃气(0384.HK)已经付出了"市场公允价格".
中石化董事长傅成玉在记者会上并表示,预计未来五年天然气产量将快速增长,主要来自非常规天然气资源.
去年12月,中石化与新奥能源(2688.HK)的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值",因此财团的行动属敌意收购.
上述财团随後并宣布对中国燃气收购要约的最後截止日期延长至5月15日,原为3月31日,原因是去年12月中提出要约至今还没有获得所需批准.
中石化稍早公布,2011年度净利按年增长2%至732.25亿元人民币,基本符合市场预期.惟中国对汽、柴油价从紧控制,导致期内炼油业务由盈转亏357.8亿元.(完)
--记者 雷美珍/朱球; 撰写 陈敏; 审校 乔艳红
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