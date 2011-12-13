新奥能源携手中石化购中国燃气

新奥能源和中石化周二称，以167亿港元收购中国燃气已发行所有股份，以拓展其各自在中国的天然气分销市场。公告称，新奥能源承担收购费用的55%，中石化承担45%。要约价格为每股3.5港元，较中国燃气最後交易日收盘价2.8港元有25%溢价。路透