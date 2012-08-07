新奥-中石化财团再度延迟对中国燃气收购要约实施期限

路透香港8月7日电---新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)称,再度延迟对中国燃气(0384.HK)的收购要约实施期限一个月,至9月6日为止.

这是新奥-中石化财团第三度延迟收购要约实施期限.财团在联交所一份声明中称,至今仍未获得中国政府有关机构的书面批准或授权,其中包括商务部反垄断法审查,因此将要约实施期限延长多一个月,以便有关机构就所需批准的申请进行审查.

财团於去年12月提出以每股3.5港元或总共167亿港元收购中国燃气的股份,惟要约不获中国燃气董事会推荐,且被中国燃气几名主要股东以增持股份行动抬价阻挠.

中国燃气周一收市价报4.26港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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