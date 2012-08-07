新奥-中石化财团再度延迟对中国燃气收购要约实施期限

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透香港8月7日电---新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)称,再度延迟对中国燃气(0384.HK)的收购要约实施期限一个月,至9月6日为止.
这是新奥-中石化财团第三度延迟收购要约实施期限.财团在联交所一份声明中称,至今仍未获得中国政府有关机构的书面批准或授权,其中包括商务部反垄断法审查,因此将要约实施期限延长多一个月,以便有关机构就所需批准的申请进行审查.
财团於去年12月提出以每股3.5港元或总共167亿港元收购中国燃气的股份,惟要约不获中国燃气董事会推荐,且被中国燃气几名主要股东以增持股份行动抬价阻挠.
中国燃气周一收市价报4.26港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为；不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。