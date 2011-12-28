中石油中石化与浙江合作投资逾千亿

路透上海12月28日电---中国证券报周三报导,中石油、中石化两大集团近日分别与浙江省政府签订了战略合作框架协议,涉及项目投资各800亿元人民币.

中石油与浙江省政府主要就加强天然气、成品油供应与设施建设,推进台州炼化一体化等项目前期和实施工作等进行合作,包括中石油昆仑天然气公司与衢州市政府合作的压缩天然气(CNG)母站、液化天然气(LNG)加工厂项目等.

中石化与浙江省的战略合作集中在加强天然气、成品油供应与设施建设,推进镇海炼化一体化等项目前期和实施工作等.主要项目包括中石化与浙江省能源集团、新疆投资发展(集团)有限公司合作开发的新疆--浙江天然气长输管线项目以及中石化温州LNG接收站项目等.

台州炼化项目是中石油集团、壳牌(RDSa.L)及卡塔尔石油国际共同兴建,拟利用进口凝析油等原料生产乙烯等石化产品.之前有媒体报导,该项目总投资800亿元,包括每年炼油2,000万吨、年生产乙烯120万吨以及30万吨级原油码头等工程.

而新疆与浙江天然气管线项目投资额更大,总投资达1,228亿元.浙江省能源集团在新疆准东地区建设的年产100亿立方煤制天然气项目,将通过该管线运输至浙江.中石化温州LNG项目总投资88.3亿元,计划建成後每年输送300万吨液化天然气.

中石油集团和中石化集团是国内主要的石化产品提供商,其主要业务均已注入两者旗下上市公司,即中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(600028.SS)(0386.HK).(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。