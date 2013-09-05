邓普顿减持中国石化H股股份 涉资约1.3亿港元

路透香港9月5日 - 据联交所周四的资料显示，着名资产管理公司邓普顿近日市场上减持少量中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股股份，涉资约1.3亿港元。

这是继8月初邓普顿斥资1.7亿港元增持中石化H股股份以来，首度调整持仓。

资料显示，邓普顿于上周五（30日）按平均每股5.612港元，出售约2,278万股中石化H股；本次减持后，其于中石化H股的持股量降至4.93%，原为5.02%。

邓普顿上一次申报持仓调整为8月6日，当日按平均每股5.731港元购入约3,024万股中石化H股，持股比例由4.99%升至5.11%。

根据港交所的规定，股东占公司权益之5%或以上须按照大股东权益作出披露。

中石化H股周四收升1.43%，报5.94港元。

邓普顿上周四(29日)亦大手减持中石油(0857.HK)(601857.SS)H股股份，共计1.94亿股，每股作价8.43港元，套现16.4亿港元。本次减持后，邓普顿在中石油H股的持股比例由5.34%急降至4.42%。这是在中石油数名现任及前任高管遭到中国有关机关调查后所作出的行动。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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