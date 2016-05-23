中国石化力争到2020年在重庆建成150亿立方米页岩气年产能

路透北京5月23日 - 中国石化(0386.HK)周一表示，计划到2020年在重庆市累计建成页岩气年产能150亿立方米，并努力实现年产量100亿立方米的目标。

中国石化在其官网上表示，公司与重庆市政府签署“十三五”期间战略合作协议，并公布了这一目标。

外界相信中国拥有全球最大的页岩气资源。中国希望复制美国页岩气生产的成功经验，但面临巨大的技术和环境挑战，因为中国地质条件更为复杂，且水资源稀缺。(完)