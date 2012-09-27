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中国财经 | 2012年 9月 27日 星期四 11:17 BJT

中石化集团因环保原因关闭两家炼厂

路透北京9月27日电---中国石化集团发布声明称,因环保检查原因已下令关闭三家工厂,其中包括两家位於中国南部广东省的炼厂.该集团是中国石化(0386.HK)的母公司.

两家炼厂分别是中国石化广州分公司和中国石化湛江东兴石油化工有限公司,合计日加工能力为37万桶.

中石化在周三晚间宣布停产令,此前中国官方电视台报导,以上两家炼厂和另一家小规模石化工厂存在环保问题.

中石化并未具体说明这些工厂存在的问题,或将会关闭多长时间.(完)

--编译 肖群英;审校 沈以文/徐文焰

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