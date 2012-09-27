中石化集团因环保原因关闭两家炼厂

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透北京9月27日电---中国石化集团发布声明称,因环保检查原因已下令关闭三家工厂,其中包括两家位於中国南部广东省的炼厂.该集团是中国石化(0386.HK)的母公司.
两家炼厂分别是中国石化广州分公司和中国石化湛江东兴石油化工有限公司,合计日加工能力为37万桶.
中石化在周三晚间宣布停产令,此前中国官方电视台报导,以上两家炼厂和另一家小规模石化工厂存在环保问题.
中石化并未具体说明这些工厂存在的问题,或将会关闭多长时间.(完)
--编译 肖群英;审校 沈以文/徐文焰
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