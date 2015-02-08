中石化集团存利益输送和领导亲属关联交易谋利问题--中纪委

路透北京2月7日 - 中共中央纪律检查委员会周五晚间指出，中国石油化工集团存在经营管理人员搞利益输送交换问题，并有集团领导亲属子女进行关联交易谋利。

中纪委网站公布中央巡视组第三轮巡视情况称，据巡视中反映的问题，中石化集团不同层级、不同板块经营管理人员利用掌握的资源和平台，在工程建设、物资供应、油品销售、合资合作、海外经营中搞利益输送和交换；此外，有的领导人员亲属子女违规经商办企业，通过承揽中石化业务、进行关联交易谋利。

此外，有的领导人员住房违规问题严重，部分下属企业公款吃喝、旅游问题频发。

去年，中央第三轮巡视工作陆续展开，中央第六巡视组于去年11月24日至12月24日进驻中石化集团，开展为期一个月的专项巡视工作。

中央第六巡视组组长赵文波表示，今后中石化集团要加强对工程建设、物资采购、油品销售、合资合作、海外经营等重点领域监管，斩断权钱交易链条，防范国有资产流失；并严禁集团工作人员为配偶、子女及其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件，严格任职回避和轮岗交流制度。

他并称，巡视组还收到反映中石化集团一些领导人员的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部及有关部门处理。

中石化网站新闻稿称，对于巡视组反馈的问题，公司将立即制定出整改方案，并限时两个月完成整改。

经中央批准，去年中央第三轮巡视对文化部、环保部、中国科协、全国工商联、中国国际广播电台、南方航空、中国船舶、中国联通、中国海运、华电集团、东风汽车、神华集团、中石化等13个单位进行专项巡视。（完）

欲浏览详情，请点击中纪委网站 www.ccdi.gov.cn

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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