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路透中文国际短讯 | 2014年 1月 14日 星期二 13:28 BJT

中国石化将就青岛油管爆炸事故赔偿损失

新华社报道称，中国石化将对去年青岛油管爆炸事故造成的直接经济损失承担相应赔偿责任。此次事故造成62人死亡，136人受伤。中国国务院事故调查组披露调查结果，认定此次事故造成直接经济损失约7.5亿元人民币。调查报告称，对这起事故，企业有责任，政府监管部门也有责任。图为中国石化logo。路透
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