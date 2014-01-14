中国石化将就青岛油管爆炸事故赔偿损失

路透上海1月14日 -新华社周一报道称，中国石化将对去年青岛油管爆炸事故造成的直接经济损失承担相应赔偿责任。此次事故造成62人死亡，136人受伤。

但报道未具体提到中国石化的赔偿金额。

调查报告称，对这起事故，企业有责任，政府监管部门也有责任。

报道称，中国石化赔偿资金将主要来自其在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。