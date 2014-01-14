中国石化将就青岛油管爆炸事故赔偿损失

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透上海1月14日 -新华社周一报道称，中国石化将对去年青岛油管爆炸事故造成的直接经济损失承担相应赔偿责任。此次事故造成62人死亡，136人受伤。
但报道未具体提到中国石化的赔偿金额。
上周四中国国务院事故调查组正式披露了调查结果，认定此次事故造成直接经济损失约7.5亿元人民币。
调查报告称，对这起事故，企业有责任，政府监管部门也有责任。
报道称，中国石化赔偿资金将主要来自其在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。
针对这次事故，包括中石化董事长傅成玉、青岛市委副书记、青岛市市长张新起在内的48名责任人将接受纪律处分。（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。