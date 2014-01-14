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时事要闻 | 2014年 1月 14日 星期二 10:09 BJT

中国石化将就青岛油管爆炸事故赔偿损失

路透上海1月14日 -新华社周一报道称，中国石化将对去年青岛油管爆炸事故造成的直接经济损失承担相应赔偿责任。此次事故造成62人死亡，136人受伤。

但报道未具体提到中国石化的赔偿金额。

上周四中国国务院事故调查组正式披露了调查结果，认定此次事故造成直接经济损失约7.5亿元人民币。

调查报告称，对这起事故，企业有责任，政府监管部门也有责任。

报道称，中国石化赔偿资金将主要来自其在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。

针对这次事故，包括中石化董事长傅成玉、青岛市委副书记、青岛市市长张新起在内的48名责任人将接受纪律处分。（完）

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