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中国财经 | 2016年 4月 15日 星期五 11:52 BJT

中石化炼化工程首季新增合同跌47% 实现全年目标大约一成

路透香港4月15日 - 中国石化集团公司旗下分支--中石化炼化工程（集团）股份有限公司(2386.HK)周五称，今年首季新增合同金额按年减少47%，实现全年目标大约一成。

据公告，中石化炼化工程于今年1-3月新签订合同总值43.58亿元人民币，按年减少47%，其中以新型煤化工工程跌幅逾九成最为明显，反映油价低迷对煤化工行业投资打击较大。

按中石化炼化工程此前给出2016年国内新签合同270亿元及海外新签合同30亿美元计，首季订单占比大约一成。但首季公司没有签订任何海外合同。

另外，公司于今年首季未完成合同量1,077.7亿元，按年跌3%。

香港时间11:03，该股跌1.3%，报6.81港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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