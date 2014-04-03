中港个股：中石化选定高盛协助出售部分零售业务股份--彭博

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透4月3日 - 据彭博援引消息人士报导，亚洲最大炼油企业--中国石油化工股份有限公司 已选定高盛，以协助出售零售业务的部分股份。
彭博称，中石化可能从这次股权出售中获得大约300亿美元。这将是中国国企最大的一次资产出售。
中石化未马上回复电话置评。高盛拒绝置评。
中石化2月20日曾表示，将出售营销业务至多30%股份，该业务下属有3万多家加油站。这是涉资数十亿美元业务重组的一部分。(完)
(编译 李春喜; 审校 龚芳)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。