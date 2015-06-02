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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 17:02 BJT

中石化将提前三个月完成油品升级

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月2日 - 中国石化 周二称，预期旗下所有炼厂将于2016年10月完成油品升级，达到“国五”标准，比国家规定早3个月完成升级。

中国4月称，计划在2017年1月1日起开始实施“国五”标准，较原定计划提前一年。“国五”标准与欧V标准类似，硫含量指标限值为10ppm。

中石化在其网站的声明中称，汽油方面，将对齐鲁石化、长岭炼化等11家企业进行升级改造，主要措施为新建7套Szorb装置，4套汽油加氢装置完善改造。柴油方面，涉及22个项目，主要采用增加二反、新建加氢装置及更换催化剂等。

声明并称，中石化要求旗下所有炼厂在2016年10月1日前完成油品升级。

该声明称，中国石化已有70%汽油产能、40%车用柴油产能达国五标准。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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