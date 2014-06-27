中石化将启动10年能效倍增计划 明年将投近百亿元--报载

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海6月27日 - 亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)董事长傅成玉表示，启动中石化“能效倍增”计划，10年达到能效提高100%；其中，2014年计划投资40亿元人民币左右，实施800多个项目，2015年还将投资近百亿元启动近千个项目。
中国证券报周五并援引傅成玉指出，如果把中国能效在现有水平提高30%，可以支撑GDP再翻番。
报导还引述中石化能源环保部主任耿承辉称，中石化“能效倍增”计划主要分成三个阶段：第一阶段是到2015年，中石化能效水平提高20%，累计节约标煤1，400万吨；第二阶段是2020年，实现累计节煤3，200万吨，能效提高65%，基本上实现增产不增能。
而第三阶段到远期2025年，达到能效提高100%，累计节标煤达到4，200万吨，10年期间将实施2，500个项目。
报导指出，中石化将采取多方面措施，包括将在能源构成上形成多元化，减少一次能源煤炭在整个中石化消费的比例。增加清洁能源、可再生能源比例，比如说增加非常规油气资源的开发，增加天然气开发。同时大力开发地热、太阳能、风能和生物质能。
中石化并准备推广十大节能技术，推广十大成熟先进节能技术；降低电厂供电标煤耗、炼油综合能耗、乙烯燃动能耗，提高油田机采系统效率、注水系统效率和集输系统效率；大力推广循环经济，开展城市污水回用等；此外在余热余压回收等五个方面，大力开展合同能源管理。（完）
(发稿 边竞； 审校 黄凯)
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