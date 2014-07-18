中石化涪陵页岩气田获国土资源部评审通过 拉开商业开发序幕

路透上海7月18日 - 中国最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周四称，国土资源部油气储量评审办公室组织专家组，对中国石化涪陵页岩气田焦石坝区块焦页1-焦页3井区五峰组-龙马溪组一段的探明地质储量进行评审。经评审认定，涪陵页岩气田是典型的优质海相页岩气，新增探明地质储量1,067.5亿立方米。

中国石化在其官网上发布消息称，这标志着中国首个大型页岩气田正式诞生，拉开中国页岩气商业开发的序幕。

涪陵页岩气田主体位于重庆市涪陵区焦石镇，属山地-丘陵地貌。此次中国石化提交的探明储量区为涪陵页岩气田焦石坝区块的一部分，探明含气面积106.45平方千米。中石化表示，随着该气田勘探开发的深入推进，将持续向国家提交页岩气探明储量。

由于此前有专家质疑涪陵页岩气非典型页岩气，此番获得国土资源部评审通过，也将降低这方面的争议。

2014年3月24日，中国石化宣布将分两期在2017年建成国内首个百亿方页岩气田--涪陵页岩气田。目前，一期50亿方/年产能建设已全面展开，进展顺利。（完）

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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