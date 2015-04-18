中国石化拟发行一笔50亿美元的美元债 已择定全球联席协调人

路透香港4月17日 - 中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)已聘请花旗集团、交银国际、德意志银行、高盛公司和汇丰控股担任该公司一笔美元债券发行的全球联席协调人。

预计中国石化最早将在下周正式宣布发行此笔债券，发行规模可能为50亿美元。

中国石化曾在去年4月在国际债券市场发债，发行规模为50亿美元，是当时中国国有企业以144A/Reg S形式发行之美元债券中规模最大的一笔，当时也是亚洲11年来规模最大的一次债券发行。

中国石化在两个月后再次以Reg S形式发行了10亿美元债券。

标准普尔在去年9月份将中国石油化工集团公司的企业信用评级上调至AA-。穆迪和惠誉对该公司的评级为Aa3/A+，评级展望为稳定。(完)

(编译 汪红英；审校 李婷仪)

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