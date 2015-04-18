中国石化拟发行一笔50亿美元的美元债 已择定全球联席协调人

沪深证交所两融余额周三增加9.2亿元 至9,119.5亿元
路透上海5月4日 - 中国股市沪综指周三收跌0.27%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.2亿元人民币；两市两融余额为9,119.5亿元。
路透香港4月17日 - 中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)已聘请花旗集团、交银国际、德意志银行、高盛公司和汇丰控股担任该公司一笔美元债券发行的全球联席协调人。
预计中国石化最早将在下周正式宣布发行此笔债券，发行规模可能为50亿美元。
中国石化曾在去年4月在国际债券市场发债，发行规模为50亿美元，是当时中国国有企业以144A/Reg S形式发行之美元债券中规模最大的一笔，当时也是亚洲11年来规模最大的一次债券发行。
中国石化在两个月后再次以Reg S形式发行了10亿美元债券。
标准普尔在去年9月份将中国石油化工集团公司的企业信用评级上调至AA-。穆迪和惠誉对该公司的评级为Aa3/A+，评级展望为稳定。(完)
(编译 汪红英；审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月4日 - 中国股市沪综指周三收跌0.27%。沪深证交所融资融券余额当日增加9.2亿元人民币；两市两融余额为9,119.5亿元。
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透上海5月4日 - 据上海证券交易所资本市场研究所发布的最新报告，去年沪市1,264家上市公司共实现营业收入24.46万亿元人民币，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%，扭转了2015年营收和利润双降的局面。