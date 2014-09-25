《热点透视》中石化加油站便利店革新大业是艰难任务

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby
路透香港9月25日 - 中国油企巨擘中石化希望提高旗下2.3万家加油站便利店的销售。但根据热点透视的一项新算式，即使中石化的非油销售大幅增加，这块业务的估值也不会比外部投资人估的580亿美元提高许多。
计算器：中石化便利店销售变化对估值影响(reut.rs/1vetOac)
中石化的易捷便利店目前算不上金母鸡。易捷便利店去年营收几乎全来自出售油品。非油品销售仅有21.7亿美元。换个方式来说，平均一家店的每日销售只有253美元。
为了提振销售表现，中石化以175亿美元出售了公司30%股权，引入25家境内外投资者。似乎是希望中国人寿(601628.SS)及海尔(1169.HK)等新股东，能够扩充产品销售种类。
中石化便利店的进步空间不小。根据冯氏集团利丰研究中心的资料，中国便利店业者平均每日营收941美元。外国加油站业者表现更好，在兼卖披萨等鲜食，及增加金融等服务后，美国CST Brands一天营收3,500美元。一家日本7-11便利店平均一天营收6,336美元。
增加产品种类，或推出电子商务领货服务，可能有助提高中石化便利店的营收。但基于中国收入水平较低，很难想像营收可以达到美国同业的水准。对中石化销售公司而言，便利店平均每日非油品营收提高到去年六倍水准--1,500美元，就算是很了不起的成就了。
增加销售品项也会提高中石化的营业利润率。虽然中石化集团并未细分出非油品销售的利润率，但不太可能会高过大卖场运营商高鑫零售(6808.HK)的5%利润率水准。
在这种情况下，假设油品销售一年成长1%，非油产品占中石化销售公司营业利润的比例，三年内将提高至10%。假设投资人对这块业务的估值仍维持于最近的市盈率14倍水准，那么这个部门的价值将比现在高出100亿美元。这个数字不小，但绝对算不上惊人。如果中石化便利店最多只能这样，不难理解为何许多外资集团对入股兴趣缺缺。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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