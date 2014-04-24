中石化已确定四家投行担任销售业务重组的财务顾问

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港4月24日 -亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周四称，就销售业务重组，已确定四家财务顾问。
该公司于交易所的声明并称，财务顾问包括中国国际金融、德意志银行(DBKGn.DE)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、美国银行集团(BAC.N)。
中石化于4月11日召开财务顾问竞争性评聘说明会，其后受邀投行均按时提交了响应文件，并由公司部分独立董事、独立监事及公司有关部门负责人组成的评委进行评聘。
中石化此前称，计划今年第三季完成出售油品销售业务最多30%的股权，引入的战略投资者将以国内资本为优先考虑。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
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