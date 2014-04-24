中石化已确定四家投行担任销售业务重组的财务顾问

路透香港4月24日 -亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周四称，就销售业务重组，已确定四家财务顾问。

该公司于交易所的声明并称，财务顾问包括中国国际金融、德意志银行(DBKGn.DE)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、美国银行集团(BAC.N)。

中石化于4月11日召开财务顾问竞争性评聘说明会，其后受邀投行均按时提交了响应文件，并由公司部分独立董事、独立监事及公司有关部门负责人组成的评委进行评聘。

中石化此前称，计划今年第三季完成出售油品销售业务最多30%的股权，引入的战略投资者将以国内资本为优先考虑。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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