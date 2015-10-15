中石化涪陵页岩气田探明储量增两倍至3800亿立方米

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月15日 - 中国石油化工集团周四称，旗下重庆涪陵页岩气田的总探明储量扩大至3,806亿立方米，约为原来的三倍；以面积计成为除北美外世界最大页岩气田。
中石化集团在一份声明中称，经国土资源部油气储量评审办公室组织专家评定，涪陵页岩气田焦石坝区块新增探明储量2,739亿立方米，令总探明储量增加到3,806亿立方米。
“含气面积扩大到383.54平方千米，成为全球除北美之外最大的页岩气田。”集团指出，新探明储量为2017年底建成100亿立方米产能奠定了坚实的基础。
目前，涪陵页岩气田日产气超1,000万立方米，可满足2,000多万户家庭用气需求。
中石化集团为中国石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司。中石化此前称，预计涪陵页岩气项目今年建成50亿立方米产能规模，至2017年扩大至100亿立方米。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。