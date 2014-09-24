中石化混改基金嘉实元和认购一日超上限 提前结束募集

路透上海9月24日 - 首只参与中石化“混改”基金--嘉实元和直投基金周二发行当天，其认购金额即超过100亿元规模上限，这意味着基金将提前结束发行，并启动比例配售。

嘉实基金周三在官网公告称，根据统计，本基金认购总额已超过本基金基金合同规定的募集上限100亿份。嘉实基金决定提前结束本基金的募集，基金自2014年9月24日起（含24日）不再接受投资者的认购申请。

公告称，根据本基金招募说明书和基金份额发售公告的规定，在募集期内超过募集规模上限时，将对超限当日投资者的认购交易申请进行比例配售，以满足限额要求，但基金管理人作为发起人认购的份额不参与比例配售。超额认购部分款项，尽快退还给投资者。

嘉实元和直投的基金发售规模上限为100亿元人民币，将有50%的资产投资于中石化销售公司股权，另外50%的资产将投资于债券等固收证券，债券方面的投资将采取持有到期的策略。

基金的承销商为招商证券和海通证券，据了解招商证券余额包销50亿元，嘉实基金直销中心承销35亿元，海通证券承销15亿元。

根据中石化公告，拟由25家境内外投资者以现金1,070.94亿元人民币认购销售公司29.99%股权。嘉实基金公司代表嘉实元和认购50亿元，嘉实资本认购100亿元；华夏基金控制的两个注册在境外的公司合计认购81.5亿元；工银瑞信基金的子公司认购20亿元。

嘉实基金2013年底资产管理规模超过3,200亿元，其中公募基金资产规模为1,905亿元，居行业第二位。其股东包括中诚信托、立信投资和德意志资产管理公司。（完）

(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

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