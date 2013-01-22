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中国财经 | 2013年 1月 22日 星期二 16:20 BJT

中石化将开发高含硫气田提高天然气产量--报载

路透北京1月22日 - 中国日报周二报导,中国产量第二大油气生产商--中国石化(0386.HK)将使用自主创新技术,开发高含硫气田,到2015年时将新增天然气产能100亿立方米/年.

中国为全球最大能源消费国,当局曾指出,2015年天然气使用量料为2,300亿立方米,2011年时为逾1,300亿立方米.

报导引述中石化集团副总经理曹耀峰指出,中国已探明高含硫天然气储量超过1万亿(兆)立方米.

多家公司已寻求国际专业技术克服高含硫天然气的挑战.雪佛龙(Chevron)(CVX.N)目前与中国石油天然气在四川合资开发这类气田.

报导称,中石化的普光气田是中国最大高含硫天然气田,已探明储量4,122亿立方米.

报导称,利用中石化的高含硫开发技术,普光气田在2012年生产约100亿立方米天然气,占中国天然气总产量8.3%.

产业专家指出,这个项目结合了美国Black VeatchBLVEA.UL的高含硫气处理技术.

中石化在2003年发现普光气田,2006年进行开发,作为川气东送的主要项目.

报导称,中石化已在这个项目投资约620亿元人民币(100亿美元),包括探勘、管线施工及一座净化厂.

报导称,普光天然气净化厂处理能力达120亿立方米/年,生产硫磺210万吨/年,占中国硫磺总产量45%.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张明钧)

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