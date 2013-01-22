中石化将开发高含硫气田提高天然气产量--报载

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京1月22日 - 中国日报周二报导,中国产量第二大油气生产商--中国石化(0386.HK)将使用自主创新技术,开发高含硫气田,到2015年时将新增天然气产能100亿立方米/年.
中国为全球最大能源消费国,当局曾指出,2015年天然气使用量料为2,300亿立方米,2011年时为逾1,300亿立方米.
报导引述中石化集团副总经理曹耀峰指出,中国已探明高含硫天然气储量超过1万亿(兆)立方米.
多家公司已寻求国际专业技术克服高含硫天然气的挑战.雪佛龙(Chevron)(CVX.N)目前与中国石油天然气在四川合资开发这类气田.
报导称,中石化的普光气田是中国最大高含硫天然气田,已探明储量4,122亿立方米.
报导称,利用中石化的高含硫开发技术,普光气田在2012年生产约100亿立方米天然气,占中国天然气总产量8.3%.
产业专家指出,这个项目结合了美国Black VeatchBLVEA.UL的高含硫气处理技术.
中石化在2003年发现普光气田,2006年进行开发,作为川气东送的主要项目.
报导称,中石化已在这个项目投资约620亿元人民币(100亿美元),包括探勘、管线施工及一座净化厂.
报导称,普光天然气净化厂处理能力达120亿立方米/年,生产硫磺210万吨/年,占中国硫磺总产量45%.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。