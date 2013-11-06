中国石化称今冬明春天然气商品量同比增10.5%

第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透上海11月6日 -亚洲第二大炼油商--中国石化(600028.SS)(0386.HK)周三表示，为应对今冬明春国内可能出现的天然气供需紧张，其天然气商品量将同比增加10.5%，并优化供气流向，最大限度增供民用气。
中国石化在新闻稿中表示，今冬明春该公司拟安排天然气商品量75.83亿方，较去年同比增加7.2亿方，增长10.5%。
中国石化表示，全年将新建天然气产能40亿方，主要分布在鄂尔多斯等5大气区；同时每日调减川维厂100万方、齐鲁石化30万方天然气供应，最大限度增供安徽、江西、江苏、河南及山东等地民用气。
国家发改委日前发出通知，指出今冬明春天然气供需形势严峻，要求中石化等国内主要天然气供应商确保民生重点需求，维持国内供应稳定。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。 2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。 中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。 该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)