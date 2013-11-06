中国石化称今冬明春天然气商品量同比增10.5%

沪综指放量收创逾15个月新高 军工股走势强劲

路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。