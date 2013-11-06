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中国财经 | 2013年 11月 6日 星期三 13:05 BJT

中国石化称今冬明春天然气商品量同比增10.5%

路透上海11月6日 -亚洲第二大炼油商--中国石化(600028.SS)(0386.HK)周三表示，为应对今冬明春国内可能出现的天然气供需紧张，其天然气商品量将同比增加10.5%，并优化供气流向，最大限度增供民用气。

中国石化在新闻稿中表示，今冬明春该公司拟安排天然气商品量75.83亿方，较去年同比增加7.2亿方，增长10.5%。

中国石化表示，全年将新建天然气产能40亿方，主要分布在鄂尔多斯等5大气区；同时每日调减川维厂100万方、齐鲁石化30万方天然气供应，最大限度增供安徽、江西、江苏、河南及山东等地民用气。

国家发改委日前发出通知，指出今冬明春天然气供需形势严峻，要求中石化等国内主要天然气供应商确保民生重点需求，维持国内供应稳定。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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