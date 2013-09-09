10月起中石化将降低汽油硫含量

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京9月6日 - 中石化(0386.HK)将从10月起生产硫含量更低的汽油，比国家统一要求的2014年1月1日开始提升油品质量的时间提前了3个月。提升油品质量，是中国治理城市空气污染的措施之一。
中石化官员称，自10月1日起，除了旗下正在检修的两个工厂外，中石化生产的汽油硫含量将从150PPM降至小于50PPM。这意味着其汽油质量标准将全面达到国四标准，相当于欧四标准。
中国是全球第二大石油消费国，每天消耗约200万桶汽油。中国在2011年推出汽油国四标准，将2014年1月设为在全国范围内执行该标准的最后期限。
该官员称，旗下福建和海南的工厂在检修完成后，将于11月执行新的标准。
10月起，中石化将在上海、南京和广州等15个大城市供应含硫量小于10PPM的国五标准汽油。北京已率先于2012年5月使用国五标准汽油。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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