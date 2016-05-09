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中国财经 | 2016年 5月 9日 星期一 10:32 BJT

中国国务院任命戴厚良为中国石油化工集团公司总经理--中石化微博

路透北京5月9日 - 中国石油化工集团公司官方微博周一称，国务院决定任命戴厚良为集团总经理。

该微博“石化实说”并宣布，国资委党委决定任命戴厚良任集团董事、党组副书记。

集团官网信息显示，戴厚良自2005年9月起任中国石油化工股份有限公司财务副总监，同年11月起任副总裁，2006年5月起升任高级副总裁兼财务总监。

中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)是中国石化集团下属上市公司。4月底发布财报显示，今年首季净利按年大增2.07倍，得益于炼油业务扭亏为盈，并弥补上游业务亏损。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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