中国国务院任命戴厚良为中国石油化工集团公司总经理--中石化微博

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月9日 - 中国石油化工集团公司官方微博周一称，国务院决定任命戴厚良为集团总经理。
该微博“石化实说”并宣布，国资委党委决定任命戴厚良任集团董事、党组副书记。
集团官网信息显示，戴厚良自2005年9月起任中国石油化工股份有限公司财务副总监，同年11月起任副总裁，2006年5月起升任高级副总裁兼财务总监。
中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)是中国石化集团下属上市公司。4月底发布财报显示，今年首季净利按年大增2.07倍，得益于炼油业务扭亏为盈，并弥补上游业务亏损。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)