中石化H股早盘盘中大涨逾10% 因成品油暂缓降价利好业绩表现（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增投行观点)
路透香港12月16日 - 亚洲最大炼油商--中国石化H股(0386.HK)周三早盘盘中一度大涨10.3%，触及4.82港元逾一周高位，因中国暂缓成品油降价，将利好本季业绩表现。
近日国际油价跌穿每桶40美元后持续下行，令中国国内成品油面临降价压力，然国家发改委周二晚间公布暂缓调整国内成品油价，刺激中石化股价大涨。
中石化H股早盘收升10.07%，报4.81港元，明显跑赢大市恒生指数.HSI，也是升幅最大蓝筹股；其A股(600028.SS)收升3.07%，报5.04元人民币，亦优于大市表现。
投行瑞银的报告称，如果原油价维持在目前水平，国内成品油价不变的情况下，估计中石化本季除息税前溢利将增加48-54亿元人民币，并有助抵销原油价下滑对上游业务造成损失23亿元。
与中石化同样受惠于炼油毛利增厚的中国石油(0857.HK)(601857.SS)，其H股盘中曾升近7%，早盘收升6.14%，报5.36港元；A股收升近2%，报8.53元。专注于上游业务的中海油(0883.HK)亦因下游产品价格持稳，股价涨逾4%，报8.24港元。
国家发改委周二晚间公布暂缓调整国内成品油价格，因为根据现行成品油价格形成机制，低油价时，保持国内成品油价基本稳定，有利于抑制石油消费的过快增长和能源结构调整，促进环境保护，改善空气质量。
发改委并称，将抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，并向社会征求意见。
美国原油周三在亚洲时段下跌，结束了此前两日自11年低位附近反弹的涨势，投资者正等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果。美联储可能会在此次会议上加息。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良/杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。