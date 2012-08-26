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中国财经 | 2012年 8月 27日 星期一 07:08 BJT

中国石化上半年实现净利同比降四成

路透上海8月26日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周日公布,根据国际会计准则,上半年实现净利润245亿元人民币,同比大降40.5%,主要因原油成本大幅度上升,而汽柴油价格受控,炼油亏损加剧;同时化工产品价格大幅度下跌,化工板块业绩由盈转亏.

中报显示,中石化上半年实现基本每股收益0.282元.同期公司生产原油163.09百万桶,同比增长4.3%;生产天然气2,897.8亿立方英尺,增长14.1%;原油加工量为1.10亿吨,同比增1.1%;成品油总经销量8,267万吨,增长2.8%.

展望下半年,该公司预计中国政府将把稳增长放在更加重要的位置,并实施一系列财政政策和货币政策,加大基础设施建设投资和刺激消费等政策将陆续出台.随着相应宏观经济政策的逐步实施,下半年境内成品油和化工产品需求有望稳步回升,这将为公司扩大经营规模创造有利条件.

中石化下半年计划生产原油163.75百万桶,生产天然气2,930.7亿立方英尺;计划加工原油1.12亿吨,计划境内成品油总经销量8,000万吨.

该公司同时公布董事会公告,计划通过自行建设或者以与他方合资方式建设广东炼化一体化项目,投资约590.03亿元,项目规模按1,500万吨/年炼油及100万吨/年乙烯考虑.

中石化A股周五收报6.02元,过去一个月微跌0.82%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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