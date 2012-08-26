中国石化上半年实现净利同比降四成

展望下半年,该公司预计中国政府将把稳增长放在更加重要的位置,并实施一系列财政政策和货币政策,加大基础设施建设投资和刺激消费等政策将陆续出台.随着相应宏观经济政策的逐步实施,下半年境内成品油和化工产品需求有望稳步回升,这将为公司扩大经营规模创造有利条件.