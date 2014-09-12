中石化销售公司与海尔、汇源、新希望签订业务框架合作协定

路透香港9月12日 - 亚洲最大炼油商中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下中石化销售公司称，近日先后与海尔电器(1169.HK)、汇源饮料食品集团以及新希望集团签订业务框架合作协定，藉此进一步充实其销售网络。

中石化销售公司称，将与上述三家公司建立长期、全面的战略合作伙伴关系，包括透过易捷便利店作为对方的商品销售管道，彼此并在物流配送上提供合作和支援等等。

其中，中石化销售公司将与中国最大农牧企业新希望集团在四川、重庆选取部分易捷便利店试点合作经营试点，由新希望集团提供专业的商品、运营和配送支援，提升门店的经营业绩，并根据试点效果逐步扩大合作范围。

中石化正在全力推进销售公司业务转型，主要利用电商模式由“卖油”变身成为综合服务商，因此加盟其平台的伙伴数目不断增加，此前先后与太平保险、大润发、西藏卓玛泉、顺丰、复星(0656.HK)、1号店、腾讯(0700.HK)等签订合作协定。

作为中国新一轮国企改革的先行者，中石化于今年2月启动旗下油品销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的计划，拟通过增资扩股方式出让最多30%股权，目标于9月底前落实战略投资者名单。

而中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、新奥能源(2688.HK)已证实参与中石化销售的引资。(完)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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