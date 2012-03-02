中石化“十二五”将向海南投资超500亿元

路透北京3月2日电--海南日报旗下网站周五报导,亚洲最大炼油商--中国石油化工集团总经理王天普称,"十二五"期间(2011-2015年)公司将在海南投资500亿元人民币以上,主要用於石油石化建设、长途物流和成品油网络的建设.

海南日报旗下南海网报导并称,集团位於海南的"中石化洋浦原油商业储备基地"项目日前获签约,投资额将达24亿元人民币.

由国资委率领的中央企业与海南省签下51个,总投资达2,288亿元人民币的项目,涵盖现代农业、新型工业和基础设施等类别.中石化上述项目即为其中之一.

中石化集团是上市公司中国石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.

南方电网公司董事长赵建国并表示,将投资约230亿元用於海南电网的建设.同时,将大力支持核电、风电清洁能源的发展,力争十二五末海南清洁能源发电装机占比例达到50%以上.

海南省省长蒋定之称,以上投资仅是目前海南与央企在谈项目的一部分,正在深化前期工作的项目还有100多个,总投资达5,000多亿元.包括,组建混编船队开辟南沙渔业捕捞、游艇装备产业及熔融还原法炼铁生产等项目.

2011年中国国务院国资委曾多次组织央企开展与地方政府"联姻"投资,广东、新疆、四川、福建、江苏等地均在此列.(完)

--发稿 苏丹; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。