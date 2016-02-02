中国石化武汉炼厂计划4月初起停产维护50天--消息

路透北京2月2日 - 两位直接知情的公司消息人士周二表示，中国石化(600028.SS) (0386.HK)计划将旗下武汉炼厂自4月初起停产约50天。

武汉炼厂每日原油加工能力为16万桶，消息人士指出，武汉炼厂将在这段期间进行例行停产维护。

同期一个年产能为80万吨的乙烯装置也将停产维护；这是与韩国SK集团的一家合资企业。

在2015年，中国石化武汉炼厂以接近全产能每日加工16万桶石油。一位消息人士称，但今年加工量将略微下降，这是因为“经济放缓以及维护需要”。

中石化发言人拒绝就维护计划发表评论，同时亦未对原油加工量相关数据发表置评。(完)