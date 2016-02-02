中国石化武汉炼厂计划4月初起停产维护50天--消息

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月2日 - 两位直接知情的公司消息人士周二表示，中国石化(600028.SS) (0386.HK)计划将旗下武汉炼厂自4月初起停产约50天。
武汉炼厂每日原油加工能力为16万桶，消息人士指出，武汉炼厂将在这段期间进行例行停产维护。
同期一个年产能为80万吨的乙烯装置也将停产维护；这是与韩国SK集团的一家合资企业。
在2015年，中国石化武汉炼厂以接近全产能每日加工16万桶石油。一位消息人士称，但今年加工量将略微下降，这是因为“经济放缓以及维护需要”。
中石化发言人拒绝就维护计划发表评论，同时亦未对原油加工量相关数据发表置评。(完)
(编译 蔡美珍/于春红; 审校 屈桂娟)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)