中石化寻求原油进口渠道多元化

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港3月26日电---中国石油化工股份有限公司(中石化)(0386.HK)董事长傅成玉周一表示.该公司正寻求使原油进口渠道多元化.其第一季伊朗原油进口量大幅下滑.
傅成玉称,中石化已经采取措施,建立多元化的进口渠道.
中石化旗下的中国国际联合石油化工公司与伊朗国家石油公司(NIOC)在价格及信用条款问题上争论了两个多月後,终於达成共识,部分得益於伊朗石油部长卡萨米(Rostam Qasemi)上月出访北京时进行了干预.
傅成玉表示,双方在卡萨米到访期间进一步明确了部分先前尚未敲定的价格.
当被问到中石化今年的伊朗原油进口量是否会低於去年时,傅成玉没有直接作答,而是表示,应该不会有大起大落,因为双方签署的是长期合同.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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