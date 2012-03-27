中石化寻求原油进口渠道多元化

路透香港3月26日电---中国石油化工股份有限公司(中石化)(0386.HK)董事长傅成玉周一表示.该公司正寻求使原油进口渠道多元化.其第一季伊朗原油进口量大幅下滑.

傅成玉称,中石化已经采取措施,建立多元化的进口渠道.

中石化旗下的中国国际联合石油化工公司与伊朗国家石油公司(NIOC)在价格及信用条款问题上争论了两个多月後,终於达成共识,部分得益於伊朗石油部长卡萨米(Rostam Qasemi)上月出访北京时进行了干预.

傅成玉表示,双方在卡萨米到访期间进一步明确了部分先前尚未敲定的价格.

当被问到中石化今年的伊朗原油进口量是否会低於去年时,傅成玉没有直接作答,而是表示,应该不会有大起大落,因为双方签署的是长期合同.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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