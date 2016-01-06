中石化在北部湾海域试获油井 日产油气超千吨

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月6日 - 中国石化(600028.SS)(0386.HK)周三称，其部署在北部湾海域的“涠四井”1月5日完成两层含油层测试，并试获高产油气流，日产油气超过千吨。
中石化周三发布的新闻稿称，该油井对目的层段第一层测试获得日产自喷高品质原油1,458立方米（约等于1,264吨）、天然气7.18万立方米。第二层试获日产自喷高品质原油1,349立方米（约等于1,184吨）、天然气7.6万立方米。创中国石化海域油气勘探单井最高纪录，也是近十年来国内罕见的高产测试探井。
“部署在北部湾的“涠四井”测试获得高产油气流，这个好消息令人非常振奋。下一步，将加快在北部湾海域的油气评价节奏，力争早日实现更大突破。”中国石化上海海洋油气分公司总经理邢景宝表示。
据悉，“涠四井”位于北部湾盆地涠西南凹陷西部，距广西北海市西南约110公里，处于盆地西部边缘，勘探难度极大，由中国石化所属勘探二号负责施工。该井设计井深3783米，于2015年11月14日开钻，12月12日完钻，历时29天，比原设计时间提前13天，期间钻遇含油层近百米。
本地时间14:10，中石化A股(600028.SS)股价为4.880元，上涨2.95%。其H股(0386.HK)股价为4.480港元，较上日收盘下跌1.10%。
(发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。