中石化计划减产 第四季时产量料比上半年减少约5%--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京/新加坡8月6日 - 业内消息人士周四表示，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(600028.SS)计划削减产量，计划到第四季时产量较上半年大概减少5%，因燃料库存增加且柴油需求减慢。
消息人士称，中石化计划将每月的加工量减少100万吨左右，约合每天24.4万桶，将自10月开始执行减产计划。
“我们已经调低8月和9月的产量了，”中石化天津炼厂一官员表示，并补充道，由于国内需求减少，会出口更多柴油。
中石化发言人并没有提供加工计划的详细数据，不过称"每家炼厂每年甚至每月的产量，都取决于市场需求和维修计划安排。"
中石化计划降低的原油加工量几乎相当于每月四艘巨型油轮的船货。
“在当前的市况来看这是很大的量。”新加坡一原油贸易商说道。“市场非常敏感。需求有任何小的变化，对卖家来说可能会造成严重问题。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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