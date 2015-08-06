中石化计划减产 第四季时产量料比上半年减少约5%--消息

“我们已经调低8月和9月的产量了，”中石化天津炼厂一官员表示，并补充道，由于国内需求减少，会出口更多柴油。

中石化发言人并没有提供加工计划的详细数据，不过称"每家炼厂每年甚至每月的产量，都取决于市场需求和维修计划安排。"

“在当前的市况来看这是很大的量。”新加坡一原油贸易商说道。“市场非常敏感。需求有任何小的变化，对卖家来说可能会造成严重问题。”(完)