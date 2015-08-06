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中国财经 | 2015年 8月 6日 星期四 15:34 BJT

中石化计划减产 第四季时产量料比上半年减少约5%--消息

路透北京/新加坡8月6日 - 业内消息人士周四表示，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(600028.SS)计划削减产量，计划到第四季时产量较上半年大概减少5%，因燃料库存增加且柴油需求减慢。

消息人士称，中石化计划将每月的加工量减少100万吨左右，约合每天24.4万桶，将自10月开始执行减产计划。

“我们已经调低8月和9月的产量了，”中石化天津炼厂一官员表示，并补充道，由于国内需求减少，会出口更多柴油。

中石化发言人并没有提供加工计划的详细数据，不过称"每家炼厂每年甚至每月的产量，都取决于市场需求和维修计划安排。"

中石化计划降低的原油加工量几乎相当于每月四艘巨型油轮的船货。

“在当前的市况来看这是很大的量。”新加坡一原油贸易商说道。“市场非常敏感。需求有任何小的变化，对卖家来说可能会造成严重问题。”(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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