独家：中国石化洽购腾龙芳烃旗下因安全问题被关闭的化工厂

路透10月20日 - 据三名知情人士称，中国国有能源巨头--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)正在就收购腾龙芳烃的控股权进行深入磋商。腾龙芳烃是一家独立的石化企业，运营中国最大的化工厂之一。

腾龙芳烃在福建省造价30亿美元的工厂在不到两年内发生两次大火。知情人士称，当地政府希望中国石化参与进来，之后才会允许重开这家工厂。

当地政府的强硬立场显示出，在一系列事故激起当地居民抗议后，中央政府在向地方政府施压，要求确保提高工业安全标准并保护环境。

在4月发生火灾后，腾龙芳烃被迫关闭这家对二甲苯(PX)年产能160万吨的工厂。腾龙芳烃由台湾翔鹭集团所有。对二甲苯是一种用于生产聚酯纤维和塑料的化学品。

“当地政府坚称，没有中国石化参与，这家工厂就不能恢复运营，”一位知情人士说。这位人士因讨论的敏感性而不愿具名。

知情人士还说，中国石化可能收购腾龙芳烃80%的股权。

中国石化发言人吕大鹏谢绝置评。

腾龙芳烃一官员对路透表示，公司正“竭尽全力尽快恢复工厂生产”，他表示并不是代表董事会置评。

PX项目工厂位于漳州古雷半岛，包括中国石化和中国海油等油企此前亦试图在此建立石化工厂。

致电漳州政府电话无人接听，且古雷经济区管理委员会的一名官员也未能回复要求置评的传真。

**天津港大爆炸**

自今年8月天津港发生大爆炸致160人丧生后，中国工业安全检查愈发严格。

中国石化希望能建更多PX项目，不过因污染问题遭当地居民反对，过去几年来至少有两个投资项目被搁置。

“对中国石化而言这是笔很划算的交易，因为可以令其绕开与繁冗漫长的监管和环保批复有关的所有麻烦，”另一位消息人士说道，其所在公司与腾龙芳烃有供应关系。

根据新华社8月的报导，包括一位副市长在内的多名福建当地官员已经因4月事故而遭到处罚，事故原因归咎于质量控制和安全管理松懈。

消息人士都表示，中国石化可能需要重新整修该工厂，以提高安全标准。

这笔交易还将增加中国石化购买伊朗原油的能力。随着国际制裁放松，伊朗石油供应将上升。

为了给这座PX工厂提供给料，腾龙芳烃也在当地运作着一个日产10万桶的凝析油分离塔和年产320万吨的氢化裂解装置。

腾龙芳烃是伊朗凝析油的最大买家之一，工厂关停已迫使伊朗增加自身的库存。(完)