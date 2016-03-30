中石化十三五重点发展天然气业务 打造新业绩增长点--董事长

路透香港3月30日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)董事长王玉普周三称，公司于十三五期间(2016-2020年)将重点发展天然气业务，打造新的业绩增长点。

他在记者会上称，公司将全力推进天然气的发展，于四川和重庆地区实现天然气产量翻一番，达到300亿立方米/年；预计到2020年，中石化境内天然气产量将达到400亿立方米/年，供气规模将达到530亿立方米/年，建成川渝等一批清洁能源和资源战略基地。

据其介绍，在400亿立方米/年的产量之中，290亿立方米来自常规天然气，页岩气和煤层气分别占100亿立方米和5亿立方米。

他并指出，中石化已有天然气的重大发现，十三五期间将新增探明天然气储量3,500亿立方米，新增控制储量1万亿立方米左右，足以支持产量的增加。

该公司2016年计划天然气生产8,650亿立方英尺（约245亿立方米），按年增加18%。公司力争川气东送管道的增压改造提早于今年第三季完成，以应冬季需求，届时管道输送量将增至130-140亿立方米。

低油价令中石化上游业务去年亏损174亿元人民币，公司今年将降低原油产量5%至3.32亿桶。王玉普表示，在油价每桶逾60美元的水平，公司所有油田区块才有盈利，在50美元的水平只有部分能够获利。他认为油价不可能长期维持在30-40美元并低于边际成本的水平，但同时指难以预测油价走势。

中石化周二公布，去年净利按年下降30.2%，但优于市场预期，因低油价令炼油及化工业务扭亏为盈，分别录得约210亿元及197亿元经营溢利，因而缓和上游业务亏损影响。

其H股周三收升5.72%，报4.99港元；A股亦升4.19%，报4.73元。（完）